Здание в томском поселке, где при пожаре погибли люди, было общежитием китайской компании

21 января 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Сгоревшее здание в томском поселке Причулымский Асиновского района Томской области принадлежало частному лицу, его сдавали иностранной компании, сообщило агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник в районной администрации.

«Частное лицо сдавало здание компании из Китая, его использовали в качестве общежития. Там могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана», — сказал представитель администрации. При этом он не уточнил название компании, которая арендовала здание.

В районной администрации также сообщили, что до сих пор не установлено точное количество проживавших там людей.

«По данным миграционной службы, там жили 12 человек. Также есть информация, что фактически проживало 15», — добавил собеседник агентства.

По информации ГУ МЧС России по Томской области, в 09:51 найдено тело шестого погибшего. В 10.08 при разборе конструкций были найдены тела еще троих. Всего число погибших при пожаре достигло девяти человек.

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