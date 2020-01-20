Компания из Нидерландов спроектирует архитектурную подсветку томских зданий

20 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Компания из Нидерландов займется проектированием архитектурной подсветки томских зданий, сообщает пресс-служба областной администрации.

Накануне заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел в Москве рабочую встречу с заместителем посла Королевства Нидерландов в России Доминик Кюлинг. Участники встречи обсудили сотрудничество Томской области с нидерландской компанией Signify N.V (подразделение Philips) — одним из мировых лидеров в области «умного» освещения.



«В частности, мы обговорили возможность проектирования специалистами данной компании архитектурной подсветки центральных зданий Томска в 2020 году, — пояснил Евгений Паршуто. — Аналогичный проект сейчас компания Signify разрабатывает для Казани. Таким образом, Томская область может стать вторым регионом России, где будет реализовано такое сотрудничество».



Вице-губернатор напомнил, что последний раз модернизация архитектурной подсветки зданий проходила к 400-летию Томска, которое отмечалось в 2004 году. С тех пор технологии значительно шагнули вперед.



«Технологии Signify N.V уже внедрены в проектные решения для освещения улицы Усова в Томске в рамках проекта «Живой лаборатории», — сказал Евгений Паршуто. — Помимо этого, в рамках встречи мы договорились о дальнейшем сотрудничестве Томской области с посольством Нидерландов в России в сфере инноваций и подготовки архитекторов».

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