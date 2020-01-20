Новорожденную девочку нашли в подъезде дома в Томске

Медики госпитализировали в Томский областной перинатальный центр новорожденную девочку, которую обнаружили в подъезде одного из многоквартирных домов в Томске, сообщает агентство «Интерфакс — Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

«Девочка получила легкое переохлаждение, но сейчас ее состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков. Ребенок доношенный, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы», — говорится в сообщении.

Сейчас девочка весом 2 тыс. 720 г и ростом 49 см находится в отделении патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей под наблюдением специалистов.

Предположительно, в медучреждении ребенок пробудет две недели.

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