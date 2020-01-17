Открыт авиарейс Томск — Новокузнецк

17 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Маша Аникина

Запущены регулярные авиарейсы по направлению Томск — Новокузнецк — Томск, сообщает пресс-служба аэропорта.

Регулярные рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и четвергам. Вылет из Томска будет осуществляться в эти дни недели в 06.30 по местному времени, самолет из Новокузнецка — в 08.00 в те же дни. Продолжительность перелета составляет один час. Рейсы выполняет авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»).

Стоимость перелета в одну сторону составляет 3 350 рублей. Направление Томск — Новокузнецк финансируется из федерального бюджета.

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