Открыта подписка на ежемесячную краеведческую рассылку Makushin Local History

17 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Makushin media lab

В пятницу, 17 января 2020 года медиалаборатория Makushin запускает электронную краеведческую рассылку Makushin Local History на русском языке. Она будет посвящена самым интересным проектам по локальной истории и генеалогии, инструментам поиска информации, тематическим книжным новинкам, исследованиям, новостям и событиям в России и других странах.

Также команда Makushin media lab будет регулярно готовить для подписчиков рассылки полезную справочную информацию: адреса, базы данных, контакты, руководства по работе с институтами памяти и так далее. Во второй половине 2020 года планируется запуск англозычной версии рассылки.

Бесплатно подписаться на рассылку можно через эту форму, оставив свой электронный адрес. Новые выпуски рассылки будут ежемесячно приходить на указанный e-mail.

«Локальная история и изучается локально: сообществами или отдельными людьми в разных уголках мира. Многие из них даже не знают друг о друге, хотя такое знакомство могло бы вывести исследования на новый уровень, ускорить получение данных или инициировать совместные проекты. Наша рассылка - это независимый и открытый канал для обмена информацией всех заинтересованных сторон, установления полезных связей и развития краеведческого движения», — говорит продюсер рассылки Елена Фаткулина.

Makushin media lab специализируется на работе с туристическим, культурным и краеведческим контентом. Это комплексные проекты, включающие самые разные форматы, от лонгридов для сайта, квизов и анимационных роликов до путеводителей, настольных игр, организации информационных и образовательных мероприятий - выставок, презентаций, пресс-конференций, дискуссий, лекций и т.д.

По вопросам партнерства и сотрудничества с рассылкой Makushin Local History пишите: i@makushin.media.

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