В Томске и его окрестностях организуют 8 крещенских купелей

16 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Традиционные Крещенские купания начнутся 19 января ровно в полдень с Крестного хода от Воскресенской церкви до Белого озера, сообщает пресс-служба мэрии. Далее здесь в 12.30 пройдет обряд освящения воды, и начнутся купания. Купель будет работать до 20.00.

Также томичи смогут окунуться в прорубь в пригороде. Купели будут организованы в Северном парке на озере Щучье, на территории храма в с. Моряковский Затон, на озере в с. Семилужки, в с. Зоркальцево на реке Порос, в с. Корнилово на реке Малая Ушайка, в д. Малое Протопопово на Ушайке, в с. Коларово на Томи.

В связи с Крестным ходом с 11 до 13 часов будет прекращено движение транспортных средств по ул.Пушкина на участке от пер. Макушина до ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской – от ул. Бакунина до ул.Пушкина; по ул. Октябрьский взвоз – от ул.Большой Подгорной до ул.Октябрьской. С 10 до 21 часа движение транспорта будет прекращено на участках автомобильных дорог прилегающих к месту купания.

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