Снег и метели ожидаются в Томской области 17-18 января

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды, 17 января и ночью 18 января в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По области и городу ожидается снег, усиление ветра местами с порывами 15-20 м/с, метели, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. 18 января – понижение температуры воздуха.

В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

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