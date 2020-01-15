Работники банкротящейся «Сибирской карандашной фабрики» требуют вернуть долги по зарплате

15 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Более 20 сотрудников «Сибирской карандашной фабрики», которая находится в состоянии банкротства, обратились в прокуратуру Томской области с заявлениями о невыплате заработной платы, сообщает информационное агенство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В декабре к нам обратились более 20 работников предприятия, они заявили о задолженности по заработной плате, которая сложилась за два месяца осенью. По итогам нашей проверки общий долг „Сибирской карандашной фабрики“ перед сотрудниками составляет свыше 600 тыс. рублей», — сказала представитель прокуратуры.

По ее словам, областная прокуратура завершила проверку, материалы переданы в СКР по Томской области для возбуждения уголовного дела.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Томской области сообщает о возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты работникам ООО «Пластик-М», афиллированного с ООО «Сибирская карандашная фабрика».

«По предварительным данным, с ноября 2019 года по январь 2020 года работникам компании „Пластик-М“ не выплачивалась заработная плата. Сумма задолженности по зарплате перед двумя работниками составила более 62,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что зарплату не получили около 20 сотрудников фирмы.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководством организации).

Сведения о закрытии «Сибирской карандашной фабрики» появились в конце 2019 года. Сейчас производство на предприятии остановлено.

В Госинспекции труда по Томской области агентству сообщили, что также в конце 2019 на предприятии прошло массовое сокращение сотрудников. Ведомство проводит свою проверку, она завершится до 20 января.

Ранее по информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» сообщалось, что Новосибирское ООО «Сити-Пресс» (производитель картонной упаковки) обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском о банкротстве ООО «Сибирская карандашная фабрика». Владелец «Сити-Пресс» Родион Сидоров пояснял агентству, что задолженность возникла за поставку продукции в 2019 году.

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