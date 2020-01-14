Новогодняя иллюминация в Томске будет работать до 27 января

14 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Новогодняя иллюминация будет работать в Томске до 27 января включительно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Изначально предполагалось, что светодиодные консоли и перетяги будут гореть до 20 января включительно, однако решением мэра Ивана Кляйна период работы новогодней иллюминации был продлен еще на неделю.

В 2019 году праздничная новогодняя иллюминация была включена с 13 декабря. Улицы Томска украсили 90 световых перетяг, 500 декоративных консолей и 10 светодиодных фонтанов.

Яркая иллюминация была смонтирована на въезде в Томск со стороны Коммунального моста, в Тимирязевском направлении, на Богашевском и Московском трактах и на других магистралях.

В ледовых городках светодиодные украшения продолжат гореть до 20 февраля.

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