Томичам предлагают сочинить короткий рассказ о кошках

Томский Обзор / Фото: 14 января 2020 // Фото: vk.com/tayozhnye_miry

Томичей приглашают принять участие в конкурсе коротких рассказов о кошках. Организатором выступает томский клуб молодых прозаиков «Таежные миры».

На конкурс принимаются рассказы от молодых авторов про кошек объемом до двух страниц в любом жанре — реализм, фантастика, фэнтези, сказка, эссе и даже фанфики (джен, G). На конкурсе нужно будет прочитать свой рассказ — сделать этом можно самостоятельно, или попросить сделать кого-то из присутствующих. Лучший рассказ будет выбран по итогам голосования. Победитель получит в подарок стикерпак с изображением котов. Также по одной наклейке получат все участники мероприятия.

Конкурс пройдет во вторник, 21 января, с 15:00 до 18:00 в кошачьем кафе «Cat Space» (ул. Тверская 92). Вход в тайм-кафе платный — 100 рублей за час. Томичей просят заранее ознакомиться с правилами посещения.

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