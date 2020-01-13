Экс-начальник департамента лесного хозяйства Томской области предстанет перед судом

13 января 2020 / Томский Обзор

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента лесного хозяйства Томской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Бывший чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области.



«По версии следствия, обвиняемый в 2017 году инициировал введение на территории области режима чрезвычайной ситуации, в рамках которого организовал выбор в качестве подрядчика для проведения работ по уничтожению или подавлению численности очагов сибирского шелкопряда организации, не имеющей требуемого законом сертификата на выполнение данных работ. В результате выбора подрядчика без проведения конкурсных процедур цена соответствующего государственного контракта была завышена на сумму более 13 млн. рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, при предоставлении лесных участков для заготовки древесины, обвиняемый произвольно многократно завышал начальную цену предметов аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков, чтобы ограничить конкуренцию и препятствовать участию в аукционах некоторых индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.



Обвиняемый свою вину в инкриминированных деяниях не признал. Наряду с этим прокуратура предъявила к обвиняемому иск о взыскании в пользу государства ущерба, причиненного преступлением, на сумму 13 млн. 985 тыс. рублей.

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