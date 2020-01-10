Сибирский химкомбинат расширит санитарную зону, включив в нее объекты проекта «Прорыв»

10 января 2020 / Томский Обзор / Фото: НО РАО

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ») объявило конкурс на разработку новых границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ), куда войдут объекты строящегося в рамках проекта «Прорыв» опытного демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Действующая СЗЗ химкомбината составляет 112 кв. км, а ее протяженность — 50 км. Границы были утверждены в конце 2009 года.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит разработать проект новой санитарно-защитной зоны, куда, как и ранее, войдут такие структурные подразделения и промышленные объекты СХК, как завод разделения изотопов, сублиматный завод, химико-металлургический завод, радиохимический завод, а также ряд площадок, бассейнов, водохранилищ, отстойник, внутриплощадочные сети и коммуникации. Кроме того, в новые границы зоны войдут объекты ОДЭК.

При этом в новый проект СЗЗ не будет включен ряд объектов, выведенных из состава комбината и переданных другим юрлицам. Это ТЭЦ и несколько золоотвалов, перешедших в собственность филиала АО «ОТЭК», а также реакторный завод, перешедший к АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов».

«В связи с произошедшими изменениями возникла необходимость разработки нового проекта санитарно-защитной СХК с целью оптимизации ее территории и границ», — говорится в документации к торгам.

Начальная (максимальная) стоимость разработки нового проекта санитарно-защитных зон оценена в 20,64 млн рублей. Победитель конкурса будет определен 20 января.

Проект «Прорыв» стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса, включающего в себя АЭС с реакторами на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-300, производства по регенерации (переработке) и рефабрикации ядерного топлива, подготовке всех видов РАО к окончательному удалению из технологического цикла.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет 4 завода по обращению с ядерными материалами.

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