В томской деревне произошел крупный пожар

9 января 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 9 января, в деревне Черная речка загорелся частный двухэтажный жилой дом и надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 9.26. На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена крыша дома площадью 120 кв.метров, а также баня и сарай, находящиеся в трех метрах от дома.

Возгорание удалось ликвидировать в 10.44. В ликвидации пожара было задействовано 4 единицы техники и 18 человек. В результате сгорели надворные постройки, обгорела обрешетка крыши жилого дома, частично прогорело потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 220 кв.метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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