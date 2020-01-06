Сегодня вечером в Томске ограничат стоянки вблизи церквей

Томский Обзор / Фото: 6 января 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня вечером, 6 января, в Томске будет временно ограничена стоянка транспортных средств вблизи церквей в целях безопасного прохода жителей для празднования Рождества.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение продлится до 15.00 7 января и коснется территорий по адресам: ул.Герцена,3, ул.Войкова,16, пл.Ленина,7, ул.Алтайская,47, ул.Октябрьская, 43, ул.Октябрьский взвоз,10, ул.Центральная, 12а, ул.Иркутский тракт, 101б, ул. Крылова, 12б, ул.Студенческая,4. На время ограничения здесь будут установлены дорожные знаки «остановка запрещена».

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