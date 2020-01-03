В 2019 году 12 исторических домов Томска переданы инвесторам по проекту «Аренда за рубль»

Томский Обзор / Фото: 3 января 2020 // Фото: Игорь Фаткулин

В 2019 году администрация Томска заключила с инвесторами 12 соглашений по передаче зданий в аренду для восстановления исторического облика, сообщает пресс-служба мэрии.

Это объекты по адресам: ул. Гоголя, 14а, 14, 14/3, 14\4, 14/6, Советская, 93, пер. Кустарный, 4,6, ул. Свердлова, 4, ул. Красноармейская, 75,78, ул. Лермонтова, 24. В числе арендаторов 5 частных и 7 юридических лиц, некоторые взяли сразу по два объекта. Согласно договорным отношениям, они должны завершить подготовку проекта в течение двух лет и приступить к восстановлению зданий.

В течение 2019 года были полностью восстановлены и получили льготу три объекта по адресам: Пушкина, 5, Кирова, 27а, Фрунзе, 32, еще в двух домах - на ул. Пушкина, 24 и ул. Октябрьская, 30 – работы практически завершены.

Напомним, мэр Томска Иван Кляйн поручил сформировать перечень из 60 домов, которые будут переданы в аренду с условием восстановления за ближайшие 5 лет.

«В общей сложности уже 27 деревянных домов, представляющих историческую ценность, переданы инвесторам в рамках проекта «Аренда за рубль». Все они стали украшением Томска и, надеюсь, в 2020 году нас порадуют новые восстановленные дома», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В настоящее время на торги выставлено 13 объектов по адресам: ул. Гоголя, 50/1; ул. Никитина, 2а; ул. Советская, 8; ул. Советская, 8б; пер. Кононова, 4; ул. Татарская, 2; ул. Максима Горького, 30; ул. Шишкова, 6; ул. Шишкова, 8; ул. Центральная, 9; пр. Ленина, 23/1; ул. Гоголя, 18/1; пер. Батенькова, 18, стр.1.

Подробная информация на сайте torgi.admin.tomsk.ru.

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