Двое пешеходов попали под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 3 января 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 3 января, в Томске под колеса Nissan Sunny попали женщина с ребенком, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.00 на ул.Сибирская, 96. По предварительным данным, 47-летняя женщина и ее 11-летний сын переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль, за рулем которого сидела 31-летняя женщина.

В результате происшествия ребенку оказана разовая медицинская помощь, женщина доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства наезда.

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