Завтра томский музыкальный интернет-журнал «Новый Рок» подведет итоги года

Томский Обзор / Фото: 5 января 2020 // Фото: vk.com/novarock2019

Завтра, 6 января, музыкальный журнал Новый Рок в культурном пространстве FLAT (ул. Карла Маркса, 23а) подведёт ИТОГИ 2019-го.

Журнал наградит томских музыкантов в различных номинациях. «Новый Рок» проводил данное мероприятие с 2011 по 2014 год.

«Потом был некий перерыв — не то чтобы героев стало меньше, просто нам не хватало времени, сил, человеческих ресурсов, воли и решимости, если хотите. Но ничто не стоит на месте, сейчас появилось время, вернулась воля, появилось отличное место», - отмечает редактор журнала Александр Арляпов

В мероприятие примут участие такие музыкальные группы, как «Звёзды», «travvvma», «Смех Зелибобы», «группа КЛАДБИЩЕ», «Опасное Лето», «Копка Земли»

«13 дипломов в чёртовой дюжине номинаций мы раздадим разным героям томской сцены, а часть из них тут же порадует вас своими сетами. После раздачи сыра, дёрганья струн и стука по клавишам и барабанам вас ждёт ещё афте-пати с диджейскими сетами, на которой не будет ни одного профессионального диджея, зато будут любимые треки от музыканта Бориса Грина, дизайнера nifiga_ne_urban, архитектора Chprnv и сотрудницы столичного медиа Galina», - отмечают организаторы.

Начало в 19:00. Цена билета: 400 рублей, с репостом.

Тэги/темы: