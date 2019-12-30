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Житель Томской области оплатил штраф под угрозой ареста телевизора перед Новым годом

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Житель Парабельского района, пытавшийся обмануть пристава, расплатился с долгами, чтобы избежать запрета на регистрацию автомобиля в ГИБДД и ареста телевизора перед Новым годом, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Мужчину оштрафовали на 30 000 рублей, а также лишили водительских прав на полтора года за пьяное ДТП. Поскольку гражданин проигнорировал оплату штрафа, в отделе судебных приставов по Парабельскому району было возбуждено исполнительное производство. Чтобы заставить нарушителя оплатить штраф, пристав вынесла запрет в ГИБДД на совершение регистрационных действий с автомобилем, за рулем которого находился должник в момент ДТП (Volkswagen Jetta 2008 г.в.).

Должник, не желая исполнять судебное решение, привел в отдел своего знакомого, который написал ходатайство о снятии запрета. Он сказал, что купил автомобиль у должника. Однако пристав усомнилась в достоверности этой информации: во-первых, не было предоставлено подтверждающих документов о совершении сделки; во-вторых, поврежденный автомобиль, со слов должника, был продан слишком быстро, сразу после вынесения судебного решения, то есть владелец заранее пытался избежать ареста имущества.

Пристав приехала домой к должнику, чтобы арестовать автомобиль. Так как иномарки не оказалось на месте, сотрудница УФССП сказала, что объявит автомобиль в розыск и арестовала телевизор должника, обнаруженный при проверке его имущественного состояния.

Эффект от этой встречи не заставил себя долго ждать: через полчаса после ареста должник пришел в отдел и оплатил штраф вместе с исполнительским сбором (денежным взысканием за неоплату долга в добровольный срок). После внесения требуемой суммы на депозитный счет отдела был снят запрет на регистрацию иномарки, а также арест с телевизора, без которого гражданин не хотел оставаться в новогоднюю ночь.

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