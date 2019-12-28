В Советском районе Томска из-за выхода воды на поверхность перестали ходить трамваи

28 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня утром, 28 декабря, в Томске временно прекращено движение трамваев из-за проведения работ по устранению последствий выхода воды на рельеф на пересечении улиц Киевской и Сибирской.

Как сообщает пресс-служба мэрии, утром 8 бригады «Томскводоканала» и томского «Спецавтохозяйства» были выведены на поврежденный участок.

«Автогрейдеры, фронтальные снегопогрузчики, тракторы со щетками и пескоразбрасыватели очистили проезжую часть ото льда и мокрого снега, не допустив на дорогах заторов и обеспечив безопасность движения», — говорится в сообщении.

В связи с ведением работ в субботу временно прекращено движение трамваев по маршрутам № 2, 2А и 3. Высвободившиеся единицы транспорта перенаправлены для работы по маршрутам № 1 и 4. Полноценное движение электротранспорта будет возобновлено после завершения «Томскводоканалом» работ.

Томичей просят объезжать перекрытый участок на пересечении улиц Киевской и Сибирской и своевременно корректировать маршруты своего движения.

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