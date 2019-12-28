С нового года в Томске заработает обновленная маршрутная сеть

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2019 // Фото: Владимир Дударев

С 1 января 2020 года в Томске изменятся схемы движения ряда городских и пригородных маршрутов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Изменения связаны с оптимизацией маршрутной сети.

«Часть муниципальных и межмуниципальных маршрутов были объединены между собой, так как некоторые маршруты, например, 10 и 510, 32 и 118 дублируют схему друг друга практически на 100 процентов», — сообщает центр организации пассажирских перевозок города Томска.

Маршруты № 2 и № 3 объединяются с маршрутом № 141 Томск — Яр (Ярское), № 10 — с № 510 Томск — Басандайка, № 16 — с № 131 Томск — Копылово, № 24 — с № 120 Томск — Семилужки, № 31 — с № 150 Томск — Кисловка, № 32 — с № 118 Томск — Басандайка.

Также с 1 января будут изменены схемы движения маршрутов № 118, 119, 141, 150. По маршрутам № 118 (32), 120 (24), 131 (16), 141 (2, 3), 150, 510 (10) в городской и пригородной части сохранится действующее расписание соответствующих маршрутов

При экипировке автобусов в городской части будут сохранены номера городских маршрутов: № 2 — на маршруте № 141 (рейсы до остановки «Томск — Северный» будут обозначены дополнительной табличкой «Северный»), № 32 — № 118 (рейсы до поселка Геологов обозначат дополнительной табличкой «Геологов», до поселка Просторный — табличкой «Просторный»), № 24 — № 120, № 16 — № 131, № 10 — № 510

Информацию по схемам движения маршрутов можно уточнить в Центре организации пассажирских перевозок города Томска по телефонам 8 (3822) 28-29-05, 28-29-06.

Схемы движения размещены на сайтах департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и АО «Томскавтотранс».

С расписанием движения автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородной и междугородной части в период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января можно ознакомиться на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

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