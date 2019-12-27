В новогодние праздники единые диспетчерские службы Томской области будут работать круглосуточно

27 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В новогодние каникулы, с 1 по 8 января 2020 года, во всех муниципалитетах Томской области в круглосуточном режиме продолжат работать единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС), сообщает пресс-служба обладминистрации.

По телефонам диспетчерских служб в каждом муниципальном образовании жители смогут сообщить об экстренных ситуациях и сбоях в жилищно-коммунальном и топливно-энергетическом комплексах, авариях в системах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

С телефонами ЕДДС можно ознакомиться здесь.

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