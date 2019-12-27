Жители Томской области написали Деду Морозу более 32 кг писем

27 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В Томской области завершилась ежегодная акция Почты России «Письма Деду Морозу», стартовавшая в Томске 2 декабря. На протяжении четырех недель в отделениях связи Томской области принимали послания главному зимнему волшебнику. В резиденцию Деда Мороза из Томской области было отправлено более 1600 писем и открыток для главного зимнего волшебника.

Как сообщает пресс-служба УФПС Томской области, если учитывать, что средний вес письма составляет 20 грамм, то общий вес посланий из Томской области составил более 32 килограммов.

«Многие дети очень трепетно и ответственно подходят к написанию писем Деду Морозу. Они оформляют конверты рисунками, аппликациями, всевозможными блестками и пайетками, некоторые даже вкладывают в конверт маленькие подарочки. Думаю, что Деду Морозу тоже приятно получать подарки. Отрадно, что в этом году правильно оформленных писем с наклеенной маркой и заполненными адресами отправителя и получателя стало больше, чем в прошлые годы», — рассказала пресс-секретарь УФПС Томской области Ольга Миненкова.

Тэги/темы: