Организаторы канала незаконной миграции в Томской области получили условные сроки

26 декабря 2019 / Томский Обзор

Кировский районный суд Томска вынес приговор двум женщинам, организовавшим канал незаконной миграции иностранцев в регион, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Подсудимые признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой) и приговорены к трем и двум годам лишения свободы условно.

«Преступная группа за денежное вознаграждение изготавливала фиктивные документы, необходимые для массовой легализации на территории региона выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья, оказывала им содействие в уходе от ответственности за совершение миграционных правонарушений», — говорится в сообщении.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Томской области совместно с прокуратурой и региональным управлением МВД. В суде фигурантки дела полностью признали вину.

По данным пресс-службы прокуратуры Томской области, в результате действий обвиняемых 12 иностранных граждан фиктивно поставили на учет по месту пребывания, 12 иностранцев получили сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства, 6 человек получили патенты на работу и 4 человека получили разрешение на временное проживание.

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