Более 150 млн рублей направила Томская область на лекарства для пациентов с редкими заболеваниями

26 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В 2019 году 174 жителя Томской области (в том числе 79 детей), страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, получили лекарственные препараты на общую сумму 152,7 миллиона рублей.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, 139,2 млн рублей были направлены из регионального бюджета. Еще 13,5 млн рублей поступили от Федерации на покупку лекарств для 16 жителей области с редкими заболеваниями, включенными в программу федеральной помощи.

Как сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения областного департамента здравоохранения Елена Потягайлова, в уходящем году всем пациентам с орфанными заболеваниями лекарственные препараты были предоставлены в полном объеме.

«Заявка региона на обеспечение лекарствами данной категории пациентов в 2020 году уже утверждена Минздравом России. Необходимые препараты они смогут получить вовремя в необходимом количестве», — подчеркнула она.

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