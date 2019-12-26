Со следующего года Nordstar сократит число рейсов из Томска в Сургут и Красноярск

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

АО «Авиакомпания Нордстар» (торговая марка NordStar) с 2020 года сократит количество рейсов Красноярск — Томск — Сургут, а также отменит рейсы Красноярск — Томск по выходным дням, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта томского аэропорта «Богашево».

В настоящее время Nordstar еженедельно выполняет девять полетов из Красноярска в Томск и обратно (по одному каждый будний день и по два в выходные дни), семь из них продлены до Сургута.

С 4 января рейс Красноярск — Томск — Сургут изменит расписание: до 28 марта полеты будут осуществляться по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям, после — по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Таким образом, в неделю авиакомпания будет совершать четыре полета вместо семи по этому маршруту.

Дополнительные рейсы Красноярск — Томск по субботам и воскресеньям с 2020 года будут отменены.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, с 29 марта авиарейсы из Красноярска в Томск начнет выполнять «Аэрофлот» (MOEX: AFLT). Полеты будут осуществляться ежедневно на самолетах Sukhoi Superjet 100. Рейс появится в рамках открытия авиакомпанией нового хаба в аэропорту «Емельяново». Всего «Аэрофлот» запустит полеты по 12 новым направлениям.

АО «Авиакомпания «Нордстар» создано в 2008 году на базе ОАО «Авиакомпания «Таймыр». Базовые аэропорты — «Домодедово» (Москва), Красноярск и «Алыкель» (Норильск). Парк воздушных судов состоит из девяти Boeing-737-800, одного Boeing-737-300 и пяти ATR-42-500. Согласно материалам Росавиации, в 2018 году «Нордстар» перевезла 1,42 млн пассажиров.

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