В Томске погорельцам из дома по ул.Карла Маркса, 29 предоставят временное жилье

Администрация Ленинского района Томска предоставит погорельцам с ул.Карла Маркса, 29 жилье из маневренного фонда и социальные выплаты, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, минувшей ночью произошел пожар в двухэтажном брусовом деревянном доме по адресу ул.Карла Маркса, 29. В результате которого пострадали 4 квартиры на первом и четыре квартиры на втором этажах. В сгоревшем доме расположено 14 квартир, 3 из которых муниципальных.

«С обращением в администрацию района за маневренным фондом обратились три семьи, в которых есть несовершеннолетние дети. Всем зарегистрированным пострадавшим единовременно будет оказана социальная помощь в размере двух прожиточных минимумов» - рассказал представитель Ленинского района.

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