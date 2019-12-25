В преддверии новогодних праздников будет запущен дополнительный авиарейс Томск-Стрежевой-Томск

25 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В связи с повышенным спросом в преддверии новогодних праздников авиакомпания ЗАО «ЮТэйр» выполнит дополнительный рейс по маршруту Томск-Стрежевой-Томск, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Рейс состоится 29 декабря, вылет из Томска в 13.00, прилет в Стрежевой в 15.00, вылет из Стрежевого в 15.40, прилет в Томск в 17.40.

Билеты можно приобрести во всех авиакассах города, а так же на официальном сайте Аэропорта ТОМСК в разделе «Купить билет».

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