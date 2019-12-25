Междугородние и международные автобусные рейсы из Томска отменены из-за метели

Томский Обзор / Фото: 25 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Перевозчики по указанию ГИБДД отменили междугородние и международные автобусные рейсы из Томска из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя томского автовокзала.

«Из-за метели выезжают только пригородные рейсы. Остальные отменены по указанию ГИБДД», — сказал собеседник агентства.

По данным автовокзала, отменены все рейсы, проходящие по трассам Р-255 «Сибирь», Томск — Колпашево, Томск — Мариинск, Камаевка — Первомайское.

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