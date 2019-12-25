Томскому муниципальному предприятию, созданному для решения проблем дольщиков, грозит банкротство

25 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Унитарное муниципальное предприятие «Томскстройзаказчик» (занимается достройкой в Томске проблемных домов) может быть признано банкротом из-за долга в 154 млн рублей перед подрядчиком, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Заявление о признании муниципального предприятия банкротом в Арбитражный суд Томской области подала строительная компания «СУ ТПСК». Стороны уже судились ранее в течение четырех лет, по итогам этого спора стройкомпании удалось отсудить у «Томскстройзаказчика» 154,2 млн рублей, из которых 81,89 млн рублей — основной долг по договору генподряда по достройке проблемного дома на улице Красноармейской, остальная сумма — неустойка.

«СУ ТПСК» обратилось в суд с заявлением о признании УМП «Томскстройзаказчик» банкротом еще в августе, однако, рассмотрение дела неоднократно откладывалось. Ближайшее заседание назначено на 13 января. При этом заместитель мэра Томска по экономическому развитию Михаил Ратнер на заседании профильного комитета городской думы во вторник не исключил заключения между сторонами мирового соглашения.

«Это спор двух хозяйствующих субъектов, но сейчас администрация активно участвует в этом диалоге. Пытаемся урегулировать вопрос с помощью заключения мирового соглашения, но вопрос находится в стадии апогея. Решение должно созреть в ближайшее время», — сказал Ратнер.

В настоящее время УМП «Томскстройзаказчик» ведет строительство дома на улице Нефтяной. Объект возводится, в том числе, для предоставления квартир обманутым дольщикам четырех проблемных домов Томска. Власти города рассчитывают ввести в эксплуатацию первую очередь дома на 280 квартир до конца 2019 года, в том числе, обманутым дольщикам будет передано 180 квартир.

Начало строительства второй очереди дома на Нефтяной запланировано на 2020 год. Она насчитывает 137 квартир, из которых 89 предназначены для обманутых дольщиков. По словам Ратнера, пока нет ясности в вопросе — кто именно будет строить вторую очередь, но этот вопрос будет решен до марта 2020 года.

«Есть две позиции: первая — это достройка дома силами УМП «Томскстройзаказчик», вторая — передача полномочий вновь созданному областному учреждению «Облстройзаказчик» (ОГКУ «Облстройзаказчик, заказчик по нацпроектам в части строительства и проектирования — ИФ), который набирает мощь. Решается вопрос, кому придется достраивать, но это никоим образом не должно задеть интересы тех дольщиков, которые находятся во второй очереди. Перед ними есть заключенные обязательства, которые, в любом случае, либо останутся на «Томскстройзаказчике», либо перейдут на областную структуру», — добавил Ратнер.

УМП «Томскстройзаказчик» было создано в 2011 году для завершения долгостроев, а также строительства социального жилья. Согласно официальному сайту предприятия, за восемь лет компания ввела в эксплуатацию четыре объекта. На сегодняшний день единственный долгострой на балансе УМП — дом на улице Нефтяной. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», директором УМП «Томскстройзаказчик» является Александр Семенчуков. Единственный учредитель — администрация Томска.

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