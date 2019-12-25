«Томскнефть» помогла Александровскому району

25 декабря 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» оказала поддержку Александровскому району, выделив средства на укрепление коммунального хозяйства, а также на развитие учреждений образования, культуры и спорта.

Для Александровского района сотрудничество с предприятием играет важную роль в экономике и социальной сфере. В 2019 году администрация этого муниципального образования при поддержке «Томскнефти» смогла подготовить проектно-сметную документацию на строительство в Александровском полигона твёрдых коммунальных отходов. В Новоникольское закуплен новый дизель-генератор, а в Назино — генератор. Также для котельных этих дальних сёл будут поставлены котлы. Значительная часть средств направлена на ремонт объектов ЖКХ, спортзала и актового зала школы №1 и главного спортивного сооружения Александровского — стадиона «Геолог». Не остались без внимания дети и подростки, ветераны. Материальная поддержка оказана библиотекам.

Годом ранее на средства нефтяников были закуплены два автомобиля «УАЗ» для межмуниципальных перевозок. Машины направлены в Лукашкин Яр и Назино. Выполнен ремонт котельных в Александровском. Вторую жизнь получило здание, в котором с сентября этого года размещается общежитие филиала Томского политехнического техникума. Ещё один капитальный ремонт проведён в Октябрьском, где в порядок привели помещения школы. В Ларине в клубе поставили новые окна, благодаря чему в здании стало заметно теплее. Такие же работы выполнены в детском саду «Родничок» села Новоникольского. Кроме того, в Александровском в здании районного дома культуры была смонтирована система кондиционирования, на территории школ №1 и №2 установлено ограждение, в детском саду «Ягодка» обустроен эвакуационный выход. Как и в другие годы, социальные инвестиции были направлены на организацию летней занятости и отдыха детей, поддержку ветеранов войны, на ремонт и укрепление материально-технической базы библиотек.

В дальнейшем в сотрудничестве с «Томскнефтью» александровцы планируют продолжить укрепление материальной базы учреждений образования, библиотек, будут помогать детям и ветеранам. Пополнится фонд оборудования районной больницы: настенным рентгеновским аппаратом, щелевой лампой, концентратором кислорода, портативным электрокардиографом и аппаратом лазерной терапии.

Взаимодействие «Томскнефти» с районами, в которых предприятие ведёт свою производственную деятельность, создаёт дополнительные возможности для развития муниципалитетов, улучшения жизни людей и в целом способствует комплексному развитию всей Томской области.

— Александровцы высоко ценят стремление нефтяников сделать нашу жизнь ярче и стабильнее, — отмечает глава Александровского района Виктор Мумбер. — «Томскнефти» принадлежит решающая роль в реализации приоритетных для северян социально-экономических программ. Желаю коллективу предприятия плодотворной работы и успеха во всех начинаниях.

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