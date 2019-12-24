Томские депутаты разрешили митинговать у обладминистрации

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2019 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области внесли изменения региональный закон, который ранее запрещал проводить митинги и пикеты у здания обладминистрации, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

Депутаты утвердили изменения статьи регионального закона "О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Томской области", где указано, что на расстоянии 100 м от здания администрации митинговать запрещено.

"В ноябре Конституционный суд России признал не соответствующим конституции и федеральному законодательству положение регионального закона республики Коми, которым был установлен запрет проведения мероприятий в радиусе 50 м от входа в здания, занимаемые органами власти", - сказал председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев, выступая перед коллегами.

Он подчеркнул, что субъекты должны привести свое региональное законодательство в соответствие с данным постановлением суда.

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