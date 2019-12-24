Томичей приглашают на встречу с переводчиком Пушкина на английский язык

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2019 // Фото: Tsu.ru

Завтра, 25 декабря, в малом зале Научной библиотеки ТГУ состоится творческая встреча с американским переводчиком и поэтом Джулианом Генри Лоуэнфельдом, американским поэтом, композитором, лауреатом множества международных премий, одним из лучших переводчиков А.С. Пушкина на английский язык.

Как уточняют организаторы, Джулиан Генри Лоуэнфельд посетит ТГУ 24-26 декабря 2019 года. Он автор знаменитого двуязычного сборника поэзии и биографии А.С. Пушкина «Мой Талисман», перевел и поставил впервые на английском языке в Центре Барышникова в Нью-Йорке «Маленькие трагедии» Пушкина, перевел произведения Лермонтова, Маяковского, Блока, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Есенина, а также «Несвятые святые» митрополита Тихона Шевкунова и фильмы Эльдара Рязанова.

В 2019 году за выдающиеся заслуги в продвижении русской культуры за рубежом указом президента РФ В.В. Путина Джулиан Лоуэнфельд получил российское гражданство. Российский паспорт ему вручил министр культуры В.Р. Мединский в Государственном историческом музее на Красной площади.

Начало в 13.30. Вход свободный, желательна регистрация.

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