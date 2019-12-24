Томичей просят бережно относиться к ледовым скульптурам на Ново-Соборной

24 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Администрация Томска обращается к жителям и гостям города внимательно отнестись к сохранности скульптур, созданных мастерами международного фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск».

«Каждый год участники фестиваля «Хрустальный Томск» дарят нам настоящую ледовую сказку, - цитирует мэра пресс-служба горадминистрации. - Но эту хрупкую красоту надо беречь, чтобы фигуры радовали всех нас до весны. Мы привлекли компанию-подрядчика, которая убирает снег с композиций и, в случае их повреждения, восстанавливает фигуры в первозданном виде. Кроме того, на Новособорной в круглосуточном режиме работает пункт охраны. Его сотрудники следят за порядком по камерам видеонаблюдения и проводят регулярные обходы по площади. Но многое зависит и от каждого из нас. Если мы будем непримиримы к вандализму, с детства будем учить детей ценить и беречь дело рук других людей, то красоты и порядка вокруг нас будет больше».

Ранее сообщалось, что в этом году тема фестиваля «Хрустальный Томск» была приурочена к юбилею города - «415-лет Томску». В течение недели 20 команд лучших скульпторов из 8 стран мира работали над созданием ледяных фигур на площади Новособорной. 20 декабря состоялось награждение победителей конкурса.

Тэги/темы: