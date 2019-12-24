В Томской области увеличен тоннаж на ледовых переправах

24 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

На пяти ледовых переправах Томской области увеличен тоннаж, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Чаинском районе грузоподъемность ледовой переправы через реку Чая у села Подгорное повышена до пяти тонн.

Также до пяти тонн возросла допустимая транспортная нагрузка на верхней и средней полосах ледовой переправы через реку Обь у города Колпашево.

В Тегульдетском районе грузоподъемность ледовой переправы через реку Чулым у деревни Верхнее Скоблино (Озерное) составляет шесть тонн, переправы через реку Чулым у поселка Берегаево — восемь тонн.

На ледовой переправе через реку Васюган у села Усть-Чижапка в Каргасокском районе разрешено движение для транспортных средств массой до четырех тонн.

В Томской области на сегодняшний день действуют двенадцать региональных ледовых переправ и пять автозимников. При передвижении по переправам необходимо соблюдать установленные дорожные знаки и тоннаж.

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