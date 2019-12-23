В Научной библиотеке ТГУ открывается выставка карт и гравюр XVIII-XX веков

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2019 // Фото: vk.com/libtsu

В среду, 25 декабря, в Научной библиотеке Томского госуниверситета начнет работу выставка карт и гравюр XVIII-XX веков «Первое кругосветное путешествие и искусство картографии». Экспозиция подготовлена Институтом Сервантеса в Москве, ее экспонаты принадлежат знаменитому испанисту и коллекционеру Александру Казачкову (Москва), сообщают организаторы.

Выставка посвящена празднованию 500-летия Первого кругосветного плавания, совершенного в 1519-1522 гг. прославленными мореплавателями экспедиции Магеллана – Элькано, и отражает весь маршрут испанской кругосветки. В представленных картах можно проследить эволюцию образного восприятия и научно-художественного изображения различных частей света во времени и пространстве, а также увидеть разнообразные методы и подходы нескольких школ европейской картографии в трактовке изящного искусства, тончайшей техники дизайна и печати.

Открытие состоится 25 декабря в 16.00. Выставку представит будут коллекционер Александр Казачков и Почетный консул Королевства Испания в г. Новосибирске Ди Тата Франсия Пабло Гастон.

Александр Израилевич Казачков (Москва) – переводчик-синхронист, член Союза переводчиков России.

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