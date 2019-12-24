Косметологические каникулы в Томске — новогоднее предложение от «Эстетик»

24 декабря 2019 / На правах рекламы

Как с пользой провести новогодние праздники и позаботиться о себе? Представляем омолаживающие комплексы красоты от Центра косметологии лица «Эстетик». Вас ждут прекрасные подарки!

...Перед Новым годом в офисе царит такая суета и суматоха, что порой кажется — до новогодней ночи дотянут не все… Шутки шутками, но в праздничные дни хочется просто отдохнуть дома и никого не видеть. А как насчет того, чтобы провести домашние каникулы с пользой для себя, любимой? Привести в порядок кожу лица, стереть с нее следы усталости, помолодеть — у вас теперь есть такая возможность!

В Томске объявляются Косметологические каникулы!

Вас ждут не только интересные предложения от косметологов, но и новогодние подарки для красоты. Каникулы проводит Центр косметологии лица «Эстетик» — с 15 декабря по 15 февраля.

— Косметологические каникулы — это 3 эффективных комплекса процедур по омоложению. Они, по показаниям, проводятся именно зимой.

— Период восстановления после комплексов, когда лучше побыть дома — всего лишь 3-4 дня, уютные новогодние праздники замечательно подходят для этого.

— В каждом комплексе процедур — подарки, которые не только радуют, но и экономят средства (стоимость подарков — от 10 320 до 15 320 рублей).

— Результат от процедур — плотная, подтянутая и увлажненная кожа приятного, здорового цвета; четкий овал лица; эффект долговременного омоложения — до полутора лет.

Из чего состоят Комплексы красоты

В основе каждого комплекса — процедура Трехуровневого лазерного омоложения. Методика, которая в Томске заявлена только в «Эстетик», позволяет за одну процедуру добиться видимых результатов омоложения:

уменьшает объём кожи на лице (заметьте, без хирургического вмешательства!)

уплотняет кожу за счет выработки новых волокон коллагена

обновляет кожу на 98% всего за 28 дней

Трехуровневое лазерное омоложение в комплексах сопровождается биоревитализацией, которая формирует в коже благоприятную среду для процессов обновления.

Подарки к омолаживающим комплексам

Лазерофорез с гиалуроновой кислотой — процедура, которую косметологи рекомендуют пройти после Трехуровневого лазерного омоложения. Это бережный уход за кожей после процедуры, увлажнение поверхностных слоев, снятие стресса. Особенно эффективно действует в комплексе с биоревитализацией, которая работает в глубоких слоях кожи. Это весьма уместный подарок!

Трёхуровневое лазерное омоложение на кисти рук — еще один презент. Это одна из самых эффективных процедур для красоты рук. Кожа на руках разгладится, станет упругой и молодой.

Как проходят Косметологические каникулы?

После основной процедуры нужно несколько дней побыть дома, восстановиться. Затем можно выходить в свет. Результат будет нарастать с каждым днем и достигнет максимального эффекта меньше, чем за месяц.

После Косметологических каникул вы будете выглядеть значительно свежее и моложе. Кожа подтянется, приобретет упругость, здоровый цвет и сияние. Сформируется четкий овал лица, разгладятся морщинки. Вы заложите фундамент своей молодости на целый год вперед.

Записывайтесь по +7 (3822) 53-31-00, планируйте свои Косметологические каникулы заранее!

Узнать подробнее о Косметологических каникулах

Итак, о Косметологических каникулах мы рассказали. Как еще можно использовать свободное время в новогодние праздники, как позаботиться о себе?

И коли уж зима на дворе, давайте подумаем о решении проблем с пигментацией — самое время! Предлагаем узнать подробнее о лазерном удалении пигментных пятен. Лазер — это методика, которая справляется даже со сложными случаями, она безопасна и всегда дает хороший результат.

Итак, наступает время красоты, время обновления — Косметологические каникулы объявляются открытыми! Записывайтесь по +7 (3822) 53-31-00, будьте молодыми и красивыми весь год!

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Тэги/темы: