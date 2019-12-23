«Ростелеком» провел первую встречу региональных операторов связи в Томске

23 декабря 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» провел бизнес-встречу с операторами связи, которые работают на территории Томской области. В мероприятии приняли участие 6 региональных телекоммуникационных компаний. Темой обсуждения стало взаимодействие провайдеров на телеком-рынке региона.

Специалисты принимающей стороны рассказали участникам о полном спектре услуг компании, в которые входит пропуск голосового трафика, аренда каналов связи, волоконно-оптических линий связи, передача данных, видеонаблюдение, смс-рассылка, виртуальная частная сеть, которая предоставляется через сотовую связь, виртуальный центр обработки данных и интерактивное телевидение Wink.

«Томск стал городом, с которого начался цикл встреч с региональными операторами. Мы предложили им стратегию партнерских отношений, которая будет выгодна обеим сторонам. Например, при помощи интерактивного телевидения Wink “Ростелекома” операторы могут расширить пакеты услуг для своих абонентов, а за счет аренды телеком-ресурсов увеличить зону присутствия. Взаимовыгодное сотрудничество поможет ускорить процесс цифровизации региона», — отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком Алексей Махорин.

В ходе встречи представители «Ростелекома» рассказали про новую схему взаимодействия компаний через персонального менеджера. Также поднимался вопрос о взаимном резервировании сетей связи при наличии технической возможности нескольких провайдеров. В случае возникновения аварийной ситуации, абонент, который подключен к одной из компаний, не почувствует перебоев в предоставлении услуг.

«Неформальное общение с коллегами из своей сферы деятельности и обмен опытом — это всегда полезно. Для себя мы отметили ряд предложений, которые озвучил “Ростелеком“, и в дальнейшем рассматриваем возможность усилить наше партнерское взаимодействие», — поделился мнением директор филиала АО «Гринатом» в городе Северске Алексей Рыков.

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