Институт искусств и культуры ТГУ приглашает на открытие выставки «Со-гласие»

20 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Выставка Петра Гавриленко «Со-гласие» начнет свою работу 24 декабря в 18.00 в галерее в «Главном» Томского Университета (пр.Ленина, 36), сообщают организаторы.

Пётр Павлович Гавриленко — томский живописец, «авангардист», педагог, член Союза Художников СССР/Российской Федерации с 1993 года. Он с успехом участвовал в различных выставках в России и за рубежом. Работы имеются в музеях и частных коллекциях городов России, а также за рубежом — во Франции, в Германии, в США, в Австралии, в Бельгии, в Израиля.

«В экспозиции выставки „Со-гласие“ представлена серия ретроспективных автопортретов (с 1976 по 2019 гг.) известного томского художника-пост-авангардиста Петра Гавриленко, сопровождающаяся поэтическими комментариями молодого томского поэта и музыканта Андрея Янкуса. Кураторы исследуют тему автопортрета в творчестве художников», - отмечают оргганизаторы.

Выставка продлится до 14 февраля 2020 по будням с 10.00-19.00. Во время работы выставки 17 января в 18.30. В киноклубе «Зачем нужны художники» пройдет просмотр фильма «Бедные люди. Кабаковы» (2018). А также обсуждение с участниками выставки Петром Гавриленко и Андреем Янкусом. 318 ауд. гл. корпуса ТГУ.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

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