Располагающийся в Томской области памятник эпохи верхнего палеолита стал объектом культурного наследия

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2019 // Фото: tomsk.gov.ru

Обнаруженный в Зырянском районе Томской области памятник «Местонахождение Арышевское» площадью более 15 тысяч квадратных метров получил статус объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Культурный слой Арышевского местонахождения имеет толщину от 0,2 до 1 метра. Возраст археологического объекта — от 20 до 30 тысяч лет. Это период Сартанского оледенения, последнего в цепочке ледниковых периодов, — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — На объекте также найдены каменные орудия труда и продукты расщепления камня».

Кроме того, на Арышевском местонахождении обнаружены четыре археологических сооружения разной глубины. Это жилищные и хозяйственные постройки селькупов, населявших тайгу Нижнего и Среднего Причулымья в Новое и Новейшее время.

Таким образом, количество выявленных объектов археологического наследия эпохи палеолита в Томской области достигло четырех. Это Соколовская, Могочинская палеолитические стоянки в Молчановском районе, местонахождение Воронино-Яя в Асиновском районе и недавно выявленное Арышевское местонахождение в Зырянском районе.

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