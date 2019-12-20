В Томске оштрафовали нарушителей правил парковки, мешающих уборке снега

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2019 // Фото: admin.tomsk.ru

Накануне специалисты городского отдела организации дорожного движения вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд по соблюдению томскими автомобилистами Правил дорожного движения в части парковки транспорта под запрещающими знаками. По итогам проверки было составлено четыре административных материала.

Как уточняет пресс-служба мэрии, участники рейда в четверг работали на участках Московского тракта, улиц Карташова и Усова. Они проверили, насколько томичи соблюдают требованиям знака 3.27, запрещающего остановку. Как пояснили в городском отделе организации дорожного движения, припаркованные не по правилам автомобили, мешают работе спецтехники и очистке улиц от снега.

Сегодня «ТомскСАХ» выведет механизированные звенья для вывоза снега с пр. Мира с Каштачной горы от ул. Дальне-Ключевской до ул. 79-ой Гв. Дивизии по обеим сторонам, по Иркутскому тракту от Путепровода до ул. Суворова и от ул. Суворова до ул. Высоцкого с кольцом. Остановки, пешеходные переходы, проезды и парковки будут приведены в порядок с помощью фронтального снегопогрузчика по ул. Балтийской, Осенней и Клюева.

Томичей просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

В соответствии со ст. 12.16 ч. 4 КоАП РФ, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, накладывает административный штраф в размере 1500 рублей. Действия знака 3.27 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены, не распространяется на маршрутные транспортные средства.

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