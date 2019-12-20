Томичи смогут сдать новогодние елки на корм коровам

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Ставшая традиционной акция «Елки для буренки» пройдет в Томске и в этом году. Томичи смогут сдать отслужившие новогодние деревья на переработку, продлится до конца февраля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Правила остаются прежними. Хвойные деревья необходимо оставлять на контейнерной площадке, не помещая в емкость для мусора. Предварительно их нужно тщательно освободить от новогодней мишуры, чтобы не навредить животным.

С 14 января по мере накопления региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и его подрядчики будут отвозить ели и пихты в фермерское хозяйство в п. Мирный. На базе сельхозпредприятия их переработают в витаминную муку для подкормки молодняка и стельных коров.

К акции также подключатся руководители елочных базаров, которые смогут сдать на переработку нереализованные новогодние деревья.

Экоакция «Елки для буренки» традиционно проходит в Томске с 2013 года. Ежегодно на витаминный корм животным собирают до трех тысяч отслуживших хвойных деревьев.

Мероприятие проводит департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с партнерами проекта – компаниями, занятыми в сфере обращения с отходами и ООО «Племзавод «Заварзинский».

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