Корпус томского вуза эвакуируют из-за задымления в подвале

19 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Задымление произошло в подвале корпуса Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о задымлении в подвале корпуса вуза, информация уточняется», — сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что из корпуса вуза по улице Вершинина, 74 срочно эвакуировали студентов, не дав даже надеть верхнюю одежду.

«В корпусе легкий запах дыма, пожарные ищут его источник», — сказал собеседник агентства.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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