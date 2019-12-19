В Томской области работник украл 6 500 литров дизельного топлива

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2019 // Фото: Pixabay.com

Полицейские установили подозреваемого у краже топливной карты с последующим хищением 6 500 литров дизельного топлива, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, ранее судимый 31-летний житель села Александровское, являясь работником одной из организаций, занимающейся строительством автомобильных дорог, похитил топливную карту. Похищенное мужчина передал знакомому за денежное вознаграждение. Знакомый, в свою очередь, с помощью карты похитил более 6 500 литров топлива на общую сумму около 270 000 рублей. Тем самым предприятию был причинен крупный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине грозит до 6 лет колонии.

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