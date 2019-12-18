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Свой собственный праздник от свинокомплекса «Томский»

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День рождения елки отпраздновали жители поселка Светлый вместе со свинокомплексом «Томский», который несколько лет назад подарил поселку огромную пушистую елку.

- У нас есть свой уникальный праздник, не просто новогодний утренник, а самый настоящий день рождения ёлочки, которая зимой является центром притяжения для всех светленцев. Еще середина декабря, а настроение уже самое праздничное! – отметил Дмитрий Дедюрин, начальник отдела по работе с территориями администрации Октябрьского района Томска.

В этом году к событию подготовились особенно тщательно – свинокомплекс помог установить дополнительное освещение у елки. На праздник пришло более 300 человек! Поздравляли елку весело и задорно: снеговики-аниматоры разогревали гостей перед появлением Деда Мороза - разучивали со всеми «теплые» движения, проводили снежную эстафету, строили из светленцев живые «мышиные хвостики», передавая привет символу наступающего года, и водили хороводы.

В конце празднования Дедушка поздравил всех с наступающим Новым годом и вместе со светленцами запустил красочный фейерверк!

Радостные лица маленьких и больших жителей поселка говорили об одном – традиция своего собственного праздника прижилась надолго.

Фото: пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

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