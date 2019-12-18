Планетарий приглашает томичей на «Космический новый год»

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2019 // Фото: tomskmuseum.ru

В новогодние праздники, с 28 декабря по 4 января, томский планетарий приглашает гостей на новогодние программы, сообщается на сайте Томского областного краеведческого музея им.М.Б.Шатилова.

На новогодних утренниках будет представлен фильм «неожиданное новогоднее путешествие», в котором герои мифов помогут героине из русских сказок вернуться на землю из космического царства. Так же дети увидят Новогоднее приключение Снегурочки и робота Айрона, узнают, как спасли Деда Мороза от чёрной дыры.

В новой программе «Что такое Новый год» герои расскажут что же такое Новый год с астрономической точки зрения в музыкальном формате, а так же много интересного и познавательного.

«Ждём детей от 4 до 8 лет, будет интересно всем! У нас каждый новый год и каждый праздник имеет тематику космоса. ведь на программах дети узнают об устройстве нашего мира, о том, что за пределами нашей планеты», - сообщают организаторы.

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