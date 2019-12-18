18+
18+

Томская художница выпустила авторские календари на 2020 год

Томские новости, художница календари подарки на новый год оригинальные Томская художница выпустила авторские календари на 2020 год

Томская художница Марина Петрусь выпустила третий авторский календарь. На этот раз с фотографиями и коллажами с листьями и цветами.

«Именно такая идея возникла, потому что несколько лет назад я активно собирала гербарий. Я уже ни раз думала о том, чтобы использовать эту коллекцию для какого-нибудь проекта, а сложилось только теперь. Такой вот растительный портрет города»,- рассказывает художница.

Календари небольшого размера А4, перекидные настенные с картинкой на каждый месяц.

«Каждый раз я пытаюсь попробовать что-то новое для себя в плане техники при создании календаря. Но связующем между всеми тремя остаются памятные события прожитого мной года: в виде сюжета, каких-то элементов, слов», - говорит Марина.

Приобрести календари можно в группе ВКонтакте. Также здесь можно выбрать открытки и наклейки с иллюстрациями художницы, а также связаться с ней.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle