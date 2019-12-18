Томская художница выпустила авторские календари на 2020 год

18 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Марина Петрусь

Томская художница Марина Петрусь выпустила третий авторский календарь. На этот раз с фотографиями и коллажами с листьями и цветами.

«Именно такая идея возникла, потому что несколько лет назад я активно собирала гербарий. Я уже ни раз думала о том, чтобы использовать эту коллекцию для какого-нибудь проекта, а сложилось только теперь. Такой вот растительный портрет города»,- рассказывает художница.

Календари небольшого размера А4, перекидные настенные с картинкой на каждый месяц.

«Каждый раз я пытаюсь попробовать что-то новое для себя в плане техники при создании календаря. Но связующем между всеми тремя остаются памятные события прожитого мной года: в виде сюжета, каких-то элементов, слов», - говорит Марина.

Приобрести календари можно в группе ВКонтакте. Также здесь можно выбрать открытки и наклейки с иллюстрациями художницы, а также связаться с ней.

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