В Томской области приставы принудительно доставили больных туберкулезом в диспансер

18 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Двоих жителей города Асино, больных туберкулезом, принудительно доставили в диспансер, так как сами исполнить требование врачей они отказались, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Больные состоят на учете в Областной клинической туберкулезной больнице. Поскольку требования врачей о необходимости незамедлительного приезда в Томск с целью обследования и лечения больные проигнорировали, прокуратура обратилась с иском в суд о принудительной госпитализации граждан, представляющих угрозу для здоровья окружающих.

Сотрудники отдела судебных приставов по Асиновскому району связались с районным фтизиатром и направились по адресам проживания граждан. Мужчину разыскали быстро, а женщины дома не оказалось. Соседи пояснили, что она периодически помогает по хозяйству в одном из домов. Приехав по указанному адресу, приставы встретились с владельцем усадьбы, который уточнил, что женщины здесь нет. На вопрос пристава, в курсе ли он того, что в отношении гражданки возбуждено исполнительное производство о принудительной госпитализации в тубдиспансер, мужчина зашел в дом и быстро вывел больную, пояснив, что даже не подозревал о ее диагнозе.

Через несколько часов граждане в сопровождении судебных приставов были доставлены в Областную клиническую туберкулезную больницу на лечение.

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