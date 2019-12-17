Томские депутаты отменят запрет митинговать у здания областной администрации

17 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Депутаты Законодательной думы Томской области внесут поправки в региональный закон, запрещающий проводить митинги, пикеты и собрания у здания обладминистрации, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы облдумы.

Изменения касаются статьи 3 закона «О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Томской области», где указано, что на расстоянии 100 м от здания администрации митинговать запрещено.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» один из инициаторов поправок, председатель областного комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности, Дмитрий Лаптев, этот пункт регионального закона — «немотивированный запрет, противоречащий федеральному закону».

Ранее сообщалось, что Конституционный суд уже признал незаконным аналогичный запрет властей Коми проводить митинги и пикеты рядом с госорганами. По словам Лаптева, теперь и другие регионы должны пересмотреть свои законы.

«Это именно новый подход к толкованию соотношения федерального и регионального законов. Своим постановлением Конституционный суд пересмотрел этот подход, а мы теперь обязаны привести в соответствие свое законодательство. И это не какое-то право, а элемент системности», — сказал Лаптев.

Он также отметил, что изменения не связаны с подачей искового заявления от представителей оппозиционной стороны, штаба Навального в Томске о пересмотре регионального закона.

«Я точно знаю, что это никак не связано с оппозиционными настроениями и подачи соответствующих заявлений в суд, потому что через несколько дней после принятия постановления Конституционного суда мы в облдуме начали работу по подготовке соответствующего законопроекта», — подчеркнул Лаптев.

По его мнению, отмена запрета проводить митинги у здания областной администрации не приведет к каким-либо социальным или политическим рискам.

Принять поправки сразу в двух чтениях планируется на очередном заседании облдумы 24 декабря.

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