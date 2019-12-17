Проект томской студентки победил на всероссийском конкурсе «АРХпроект»-2019

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2019 // Фото: tomsk.gov.ru

Проект студентки первого курса магистратуры ТГАСУ Дарьи Ерофеевой взял гран-при всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов «АРХпроект»-2019, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Высокой оценки жюри была удостоена работа студентки — многоцветный параметрический фасад детского сада для номинации «Орнамент и плоскость». Проект «оболочки» фасада выполняет конструктивную, эстетическую и экологическую роль, а в предложенном цветовом решении является привлекательным для детского возраста и не противоречит функциональному назначению здания.

В следующем году Дарья Ерофеева примет участие в XVII Архитектурной биеннале, которая пройдет в Венеции.

Конкурс «АРХпроект» состоялся уже в четвертый раз и в этом сезоне был впервые проведен в два этапа. В результате первого, открытого тура из более 200 работ со всей России эксперты выбрали 30 лучших проектов, которые в течение полутора месяцев дорабатывались финалистами под руководством менторов — состоявшихся российских дизайнеров и архитекторов.

Фото: tomsk.gov.ru

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