Томские ученые создали ракетное топливо – одно из самых эффективных в мире

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2019 // Фото: tsu.ru

Ученые Физико-технического факультета Томского госуниверситета совместно с томской компанией «НПЦ ХТ» создали и испытали усовершенствованную модель гибридного ракетного двигателя. В ходе выполнения этого проекта были синтезированы новые компоненты горючего, которые повысили его главную характеристику — калорийность, а следовательно и эффективность.

Как сообщает пресс-служба вуза, в рамках федеральной целевой программы коллектив кафедры математической физики ТГУ выполнял проект по совершенствованию конструкций гибридного ракетного двигателя на твердом топливе и самого топлива, которое в таких двигателях применяется. Ученые составили математическую модель оптимизированного двигателя и сделали композиции горючего на основе диборида и додекаборида алюминия. Это одно из самых перспективных в мире направлений по повышению эффективности топлива.

Ракетное топливо с добавлением компонентов, предложенных специалистами ТГУ, отличается самой высокой теплотой сгорания, а это как раз и характеризует эффективность горючего.

Как рассказал профессор кафедры математической физики Александр Жуков, бор — самый высокоэнергетический из известных сегодня твердых компонентов, но напрямую вводить его в топливо неэффективно, поскольку формируется плотная оксидная пленка и это приводит к высокой степени недогорания. А вот в соединении с алюминием бор горит хорошо и повышает энергетику.

«То, что сегодня повсеместно используется в ракетном топливе, — не химические соединения, а, как правило, смесь алюминия и бора. Это совершенно разные вещи. Наша методика синтеза полиборидов достаточно уникальная и эффективная, и она стала одним из главных достижений в ходе выполнения проекта, — пояснил Александр Жуков. — Материалы прошли все необходимые исследования, аттестацию, мы посчитали скорость горения и калорийность получающегося топлива, и наш партнер, „НПЦ ХТ“, освоил производство этих боридов и других соединений».

Производство новых компонентов ракетного топлива будет реализовано в рамках российско-индийского проекта. Предполагается, что в промышленных масштабах такое производство будет запущено индийскими заказчиками уже в следующем году.

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